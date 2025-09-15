İSTANBUL 26°C / 18°C
Spor

Fenerbahçe'den büyük tepki! Ertuğrul Doğan'a cevap geldi

Fenerbahçe, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a tepki olarak bir açıklama yayınladı. Sarı-lacivertliler Ertuğrul Doğan başkanlığı bırakana kadar Kulüpler Birliği faaliyetlerini durduracaklarını açıkladı. İşte detaylar...

15 Eylül 2025 Pazartesi 14:15
Fenerbahçe'den büyük tepki! Ertuğrul Doğan'a cevap geldi
Fenerbahçe, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a tepki olarak bir açıklama yayınladı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

"Fenerbahçe'nin adı lekesiz, alnı ak, tarihi tertemizdir!

Trabzonspor Başkanı'nın "mağdur edebiyatı" ifadesi hadsizliğin ötesindedir. Fenerbahçe, bu ülkenin bağımsızlığı için FETÖ'ye karşı göğsünü siper etmiş, milyonların direnişiyle tarihe altın harflerle geçmiş bir camiadır. Bu mücadeleyi küçümsemek, yalnızca FETÖ'nün söylemini tekrar etmektir.

Sayın Ertuğrul Doğan başkanlığı bırakana kadar Kulüpler Birliği faaliyetlerimizi durduruyoruz."

