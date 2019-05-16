Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü bombası

Neustadter'i istemeyen, Skrtel'i kalmaya ikna edemeyen Fenerbahçe'nin stoper için düşündüğü ilk isim Çağlar Söyüncü.

Kariyerini Leicester City'de sürdüren 22 yaşındaki millî savunmacıyla temasları yoğunlaştıran sarı-lacivertliler, İngiliz ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak.

Leicester'ın kadroda düşünmediği Çağlar için tekliflere açık olması umut verse de milli oyuncunun kariyerini Avrupa'da sürdürme hevesi, bu transferin önündeki en büyük mânia. Ancak, Fenerbahçe'nin kolay kolay pes etmeye niyeti yok.

Geçtiğimiz sezon Freiburg'dan 21 milyon 100 bin euroya İngiliz ekibi Leicester City'ye transfer olan milli yıldız, Ada'da istediği forma şansını bulamadı.

Premier Lig ekibiyle bu sezon sadece 8 maça çıkan ve 551 dakika sahada kalan Çağlar için harekete geçen Sarı-Lacivertliler İngiltere'ye çıkarma yapacak

SAĞ TARAF DEĞİŞİYOR

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Şener Özbayraklı'yla yollarını ayıracak F.Bahçe'de Isla da gidici. Ülkesinden çok sayıda teklif alan 30 yaşındaki Şilili'nin İspanya ve Meksika'dan da talipleri var. Sarı-lacivertlilerin, Isla'yı 3 milyon avro bonservis bedeliyle karşılığında elden çıkarması bekleniyor.

(Türkiye)