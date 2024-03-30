Çağlar Söyüncü'yü kiralık olarak transfer eden Fenerbahçe, yıldız oyuncunun bonservisini almanın planlarını yapıyor.

Bu doğrultuda yöneticilerin Madrid'e giderek Atletico Madrid yönetimiyle görüşme yapması bekleniyor.

TALEP 15 MİLYON EURO

6 ay için 2 milyon euro'ya kiralanan yıldız oyuncu için İspanyol ekibi 15 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor.

PAZARLIK YAPILACAK

Çağlar da İstanbul'da kalmak isterken, sarı-lacivertli yönetimin istenen bonservis bedeli için pazarlık yapacak.

27 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'ye transferinin ardından sarı-lacivertli takımda 7 maçta sahaya çıktı.