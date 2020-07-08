08 Temmuz 2020 Çarşamba 09:54 - Güncelleme: 08 Temmuz 2020 Çarşamba 09:54

Sivasspor’da bu sezon performansıyla dikkatleri üzerine çeken Caner Osmanpaşa’nın Fenerbahçe’nin transfer hedefleri arasında yer aldığı konuşuluyor. Yiğido’da başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Caner’i Kanarya, bu sezon büyük sıkıntı çektiği stoper pozisyonunda düşünüyor.

32 yaşındaki oyuncunun düzenli olarak ilk 11 olmasa da takımın iskeletinde yer alması planlanıyor. Deneyimli futbolcunun sözleşmesi ise 2021’de sona eriyor.

CANER OSMANPAŞA KİMDİR?



15 Ocak 1988 tarihinde Trabzon'da doğan Caner Osmanpaşa, Akçaabat Sebatspor altyapısından yetişti.

Orduspor, Denizlispor ve 1461 Trabzon takımlarında forma giyen tecrübeli stoper, 2013 yılına Trabzonspor'a transfer oldu. Bordo mavili takımda bir sezon forma giydikten sonra Kayseri Erciyesspor'a kiralanan Caner, daha sonra ise Akhisarspor'a satıldı.

4 sezon boyunca Akhisar'daki istikrarlı futboluyla dikkat çeken Caner Osmanpaşa, bu sezon öncesi Sivasspor'a transfer oldu.

Bu sezon kupa ve ligde 33 maça çıkan tecrübeli stoper 1 gol attı, 1 de asist yaptı.

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