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Spor

Fenerbahçe'den Çankaya Üniversitesi'ne 40 sayı fark

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 14. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Safiport, deplasmanda Çankaya Üniversitesi'ni 102-62 mağlup etti.

16 Şubat 2022 Çarşamba 16:07 - Güncelleme: 16 Şubat 2022 Çarşamba 16:07
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 14. hafta erteleme maçında Çankaya Üniversitesi ile Fenerbahçe Safiport, Ankara Spor Salonu'nda karşılaştı. Fenerbahçe Safiport, deplasmanda Çankaya Üniversitesi'ni 102-62 yendi

Salon: Ankara

Hakemler: Umut Özgün Ergün, Mehmet Onur Sönmez, Mehmet Burak Anlatıcı

Çankaya Üniversitesi: Derin Yaya 13, White 6, Dikaioulaku 10, Prince 13, İnci Güçlü 6, Özge Kavurmacıoğlu, Kübra Erat 12, Fatma Aleyna Cengizhan, Melike Tuğba Oral 2, Tuğçe Murat

Fenerbahçe Safiport: Manolya Kurtulmuş 7, Sabally 20, Olcay Çakır Turgut 8, Williams 17, Iagupova 18, Hartley 12, Çağla Karatekin 3, Banu Şimşek 2, Ayşe Yılmaz, Tuğçe Canıtez 15

1. Periyot: 20-32

Devre: 39-52

3. Periyot: 46-78

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