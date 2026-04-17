Spor

Fenerbahçe'den Çaykur Rizespor maçı öncesi açıklama

Fenerbahçe, ülkemizde meydana gelen okul saldırıları sebebiyle Çaykur Rizespor maçı öncesinde planlanan tüm görsel şovlar, müzik yayınları ve eğlence odaklı etkinliklerin iptal edildiğini açıkladı.

HABER MERKEZİ17 Nisan 2026 Cuma 15:44
Fenerbahçe'den Çaykur Rizespor maçı öncesi açıklama
Fenerbahçe Kulübü, Trendyol Süper Lig'de bu akşam oynanacak olan Çaykur Rizespor maçı öncesi açıklamada bulundu.

Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Ülkemizde meydana gelen okul saldırılarının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yaşanan bu elim olaylarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletçe içinden geçtiğimiz bu hassas süreç nedeniyle, bugün stadyumumuzda oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşması öncesinde planlanan tüm görsel şovlar, müzik yayınları ve eğlence odaklı etkinlikler iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

