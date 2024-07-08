Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, transfer düğmesini bastı. Sarı lacivertli ekip, stoper ve kanata takviye yapmaya hazırlanıyor. Yönetim, Suudi Arabistan'dan iki ismi gündemine aldı.

FENERBAHÇE'YE İKİLİ PAKET

Suudi basınında çıkan haberlere göre; Fenerbahçe'nin gündeminde olan Allan Saint-Maximin, Al-Ahli'deki takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Yıldız futbolcu, sarı lacivertlilere imza atmak üzere yola çıkacak. Transferin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

MERİH'E İZİN ÇIKTI!

Öte yandan, stopere takviye yapmak isteyen sarı lacivertliler, milli futbolcu Merih Demiral'a yöneldi. Suudi ekibi Al-Ahli, yıldız savunmacıya transfer görüşmeleri için izin verdi. Fenerbahçe yönetimi, Merih'i transfer etmeye oldukça yaklaştı.

Star Gazetesi