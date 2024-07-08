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Spor

Fenerbahçe'den çifte transfer! Birine izin çıktı, diğeri yolda

Fenerbahçe gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertliler, kariyerini Suudi Arabistan'da sürdüren Merih Demiral ve Allan Saint-Maximin'i kadrosuna katmaya çok yakın.

8 Temmuz 2024 Pazartesi 23:38 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den çifte transfer! Birine izin çıktı, diğeri yolda
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Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, transfer düğmesini bastı. Sarı lacivertli ekip, stoper ve kanata takviye yapmaya hazırlanıyor. Yönetim, Suudi Arabistan'dan iki ismi gündemine aldı.

FENERBAHÇE'YE İKİLİ PAKET

Suudi basınında çıkan haberlere göre; Fenerbahçe'nin gündeminde olan Allan Saint-Maximin, Al-Ahli'deki takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Yıldız futbolcu, sarı lacivertlilere imza atmak üzere yola çıkacak. Transferin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

MERİH'E İZİN ÇIKTI!

Öte yandan, stopere takviye yapmak isteyen sarı lacivertliler, milli futbolcu Merih Demiral'a yöneldi. Suudi ekibi Al-Ahli, yıldız savunmacıya transfer görüşmeleri için izin verdi. Fenerbahçe yönetimi, Merih'i transfer etmeye oldukça yaklaştı.

Star Gazetesi

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