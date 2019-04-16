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Fenerbahçe'den çifte transfer harekatı

Fenerbahçe şimdiden transfer çalışmalarını hızlandırdı. Gündemde bir sol kanat ile bir santrfor var.

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Fenerbahçe önümüzdeki sezonun transfer bombaları için şimdiden girişimlerini sürdürüyor. Sarı lacivertliler Porto’dan Brahimi ile Everton’un futbolcusu Niasse ile ilgileniyor.
 
Özellikle hücum bölgesine takviye yapmak sarı lacivertlilerde sportif direktör Damien Comolli iki transfer için İstanbul’da futbolcuların menajerleri ile görüşme yaptı.
 
Sarı lacivertlilerde ilk isim Portekiz’in Porto takımında top koşturan Yacine Brahimi. Sol kanatta ve orta sahanın solunda oynayabilen başarılı oyuncu istikrarıyla da dikkat çekiyor.
 
Fenerbahçe sözleşmesi sezon sonunda bitecek Cezayirli futbolcunun bonservisinin olmaması nedeniyle bu transferde mutlu sona ulaşmak istiyor. Bu sezon toplam 43 maça çıkan Brahimi takımına 12 gol 8 asistle katkı yaptı.
 
29 yaşındaki futbolcu Porto formasıyla sahaya çıktığı 209 maçta 53 gol, 42 asist üretti.
 
Diğer isim ise İngiltere’den. Sarı lacivertliler Premier Lig takımı Everton’ın devre arasında Cardiff’e kiraladığı Oumar Niasse için de girişimde bulunuyor.
 
İlk aşamada kiralama seçeneğini öne çıkaran Fenerbahçe bonservis opsiyonunu da gözden geçiriyor.
 
Niasse Türkiye’de Akhisarspor’daki başarılı performansı sonrası 5 buçuk milyon avroya Lokomotif Moskova’ya gitmişti.
 
29 yaşındaki santrfor 42 maçta gösterdiği 19 gol 14 asistlik performansla Rusya’da 2015’te “Yılın futbolcusu” seçilmesinin ardından 18 milyon avroya Ada’nın yolunu tutmuştu.
 
(TRT Spor)
 

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