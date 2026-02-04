Fenerbahçe Spor Kulübü, dünya futbolunun önemli isimlerinden N'Golo Kanté'nin transfer sürecinin başarıyla tamamlandığını açıkladı.

Kulüp Başkanı Sadettin Saran imzasıyla yayımlanan açıklamada, transferin hem Fenerbahçe hem de Türk futbolu adına önemli bir adım olduğu vurgulandı.

Açıklamada, sürecin olumlu şekilde sonuçlanmasına sağladığı katkılar dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür edildi. Saran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğinin, Türk futbolunun gelişimi açısından değerli olduğunun altını çizdi.

İşte o açıklama;

"Kulübümüz, dünya futbolunun önemli isimlerinden N'Golo Kanté'nin transfer sürecini başarıyla tamamlamıştır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, hem Fenerbahçemizin hem de Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayacak bu sürecin olumlu şekilde neticelenmesi noktasında verdikleri önemli destekler dolayısıyla, şahsım ve kulübüm adına teşekkürlerimi sunarım.

Bilinmelidir ki bu süreç boyunca büyük Fenerbahçe taraftarının kulübüne olan inancı, gösterdiği güçlü destek ve yanımızda hissettirdiği güven, bizler için en büyük motivasyon ve güç kaynağı olmuştur.

Şimdi o gücü sahaya taşıma, takımımızın yanında olma zamanı.

Birlikte inanacak, birlikte mücadele edecek ve birlikte başaracağız.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı

Sadettin Saran"