İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Şubat 2026 Çarşamba / 17 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,5154
  • EURO
    51,5223
  • ALTIN
    7113.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, N'Golo Kante teşekkürü
Spor

Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, N'Golo Kante teşekkürü

Fenerbahçe, N'Golo Kante'nin transferini resmen tamamlarken, Kulüp Başkanı Sadettin Saran sürece verdikleri destek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

HABER MERKEZİ4 Şubat 2026 Çarşamba 10:37 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, N'Golo Kante teşekkürü
ABONE OL

Fenerbahçe Spor Kulübü, dünya futbolunun önemli isimlerinden N'Golo Kanté'nin transfer sürecinin başarıyla tamamlandığını açıkladı.

Kulüp Başkanı Sadettin Saran imzasıyla yayımlanan açıklamada, transferin hem Fenerbahçe hem de Türk futbolu adına önemli bir adım olduğu vurgulandı.

Açıklamada, sürecin olumlu şekilde sonuçlanmasına sağladığı katkılar dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür edildi. Saran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğinin, Türk futbolunun gelişimi açısından değerli olduğunun altını çizdi.

İşte o açıklama;

"Kulübümüz, dünya futbolunun önemli isimlerinden N'Golo Kanté'nin transfer sürecini başarıyla tamamlamıştır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, hem Fenerbahçemizin hem de Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayacak bu sürecin olumlu şekilde neticelenmesi noktasında verdikleri önemli destekler dolayısıyla, şahsım ve kulübüm adına teşekkürlerimi sunarım.

Bilinmelidir ki bu süreç boyunca büyük Fenerbahçe taraftarının kulübüne olan inancı, gösterdiği güçlü destek ve yanımızda hissettirdiği güven, bizler için en büyük motivasyon ve güç kaynağı olmuştur.

Şimdi o gücü sahaya taşıma, takımımızın yanında olma zamanı.

Birlikte inanacak, birlikte mücadele edecek ve birlikte başaracağız.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı

Sadettin Saran"

ÖNERİLEN VİDEO

Çaldıkları eti yerken yakalandılar: Oğlunun ihaneti ölümüne sebep oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.