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Spor

Fenerbahçe'den Danny Welbeck'e servet!

Transfer döneminin flaş takımı Fenerbahçe'nin, İngiliz golcü Danny Welbeck'i transfer etmek istediği ancak tecrübeli futbolcudan 'ret' yanıtı aldığı iddia edildi.

Star.com.tr21 Ekim 2020 Çarşamba 17:38 - Güncelleme: 21 Ekim 2020 Çarşamba 17:38
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Yaptığı transferlerle güçlü bir kadro kuran ve Süper Lig'de yeni sezona fırtına gibi giren Fenerbahçe ile ilgili çok konuşulacak bir transfer iddiası ortaya atıldı.

İngiltere'nin The Sun gazetesinin haberine göre; Watford ile yollarını ayıran ve boşa çıkan ünlü golcü Danny Welbeck, Brighton'a imza atmadan önce Fenerbahçe'den oldukça kazançlı bir transfer teklifi aldı.

Welbeck'e sarı lacivertli kulüpten haftalık 140 bin poundluk bir sözleşme teklifi yapıldığı iddia edildi. 29 yaşındaki golcünün, bu teklifi reddettiği ve İngiltere'de futbol yaşantısını sürdürmek istediği için Brighton'ın 3 kat daha az olan önerisini kabul ettiği ileri sürüldü.

Geçen sezonu sakatlıklar boğuşarak geçiren Welbeck, Watford formasıyla 20 maçta sadece üç gol attı.

Star.com.tr

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