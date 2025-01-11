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Spor

Fenerbahçe'den Danso için 20 milyon euro

Ara transfer dönemi için stoper çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Lens forması giyen Kevin Danso için 20 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi.

Haber Merkezi11 Ocak 2025 Cumartesi 09:23 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den Danso için 20 milyon euro
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Kış transfer döneminde önemli takviyeler yapmaya hazırlanan Fenerbahçe, savunma hattını Kevin Danso ile güçlendirmek istiyor. Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'Équipe'te yer alan habere göre; Sarı-Lacivertliler, 26 yaşındaki oyuncu için Lens'e 20 milyon euro önerdi. Kanarya'nın ezeli rakibi Galatasaray da başarılı futbolcuyla yakından ilgileniyor.

25 milyon euro güncel piyasa değerine sahip olan Danso, Avusturya Milli Takımı'nın da önemli bir parçası. Yıldız oyuncu, bu sezon şu ana kadar 13 maçta bin 1170 dakika sahada kaldı. Fransız ekibi ise Danso'yu ara transfer döneminde bırakmak istemiyor. Özbek savunmacısı Abdukodir Khusanov'un takımdan ayrılma ihtimalini yüksek gören Lens Yönetimi, aynı dönemde iki stoperini kaybetmek istemiyor.

Fenerbahçe, buna rağmen 20 milyon euroluk teklifiyle karşı tarafı ikna etmek için çalışıyor. İngiliz ekibi Reading FC altyapısında futbola başlayan Danso, MK Dons ve Augsburg formalarını terlettikten sonra Southampton'da top koşturdu. Devamında bir sezonluk Düsseldorf dönemi geçiren Avusturyalı, 2021-22 sezonu başında 5.5 milyon euro bedelle Lens'e katıldı

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