Fenerbahçe'den dayanıklılık çalışması

DHA 30 Mayıs 2020 Cumartesi 15:10 - Güncelleme: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 15:10

Süper Lig'in 27'nci haftasında 12 Haziran Cuma günü İstanbul'da Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak sarı-lacivertliler, hazırlıklarına Riva'da devam ediyor. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde saat 10.30'daki idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Ardından sahaya geçen Fenerbahçeli futbolcular, ısınma, çabukluk ve pas oyunlarıyla antrenmanı sürdürdü. İdman, dayanıklılık parkurlarıyla sona erdi.

Fenerbahçe'nin Riva'daki kampı 3 Haziran'a kadar devam edecek.