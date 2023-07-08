Fenerbahçe'den Dennis Man ısrarı

Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, sağ kanat için girişimlerini sürdürüyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe, Parma'da forma giyen Rumen oyuncu Dennis Man için girişimlerini sıklaştırdı.

6 MİLYON EURO'DAN AZ TEKLİF

Haberde, Fenerbahçe'nin Dennis Man için Parma'ya 6 milyon eurodan az bir ücret önerdiği yazılırken Parma'nın bu teklifi yeterli görmediği belirtildi.

24 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Parma formasıyla Serie B'de çıktığı 28 maçta 6 gol 2 asist kaydetti.