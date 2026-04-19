  • Fenerbahçe'den derbi biletleri için bilgilendirme açıklaması
Spor

Fenerbahçe'den derbi biletleri için bilgilendirme açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray deplasmanına ayrılan sınırlı sayıdaki biletler için başvuru şartlarını açıkladı. Yoğun talep nedeniyle belirli maç katılım kriterleri aranacak, öncelik ise kombine ve üyelik sahiplerine verilecek.

19 Nisan 2026 Pazar 19:23
Fenerbahçe'den derbi biletleri için bilgilendirme açıklaması
Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli futbol takımının Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 26 Nisan Pazar günü Galatasaray'a konuk olacağı maçın deplasman biletleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, derbi için tahsis edilen 2 bin 488 deplasman biletine yoğun talep nedeniyle maça gelecek Fenerbahçeli taraftarların bazı kriterleri karşılaması istenecek.

Bu doğrultuda bilet talebinde bulunacak taraftarların "6 iç saha ve 4 deplasman maçına katılmış olmak" veya "2025-2026 sezonunda iç sahada 19 maç ve üzeri karşılaşmada yer almış olmak" kriterlerinden en az birini sağlaması gerekecek. Bilet taleplerinde öncelik, kulüp üyeliği bulunan ve kombine kart sahibi taraftarlara verilecek.

Başvurular yarın saat 09.00'da başlayacak olup, 21 Nisan Salı günü saat 09.00'da sona erecek.

Bilet toplama süreci ise fenerbahce.org üzerinden gerçekleştirilecek.

