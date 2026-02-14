İSTANBUL 23°C / 13°C
15 Şubat 2026 Pazar
  • Haberler
  • Spor
  • Fenerbahçe'den derbi sonrası peş peşe paylaşımlar!
Spor

Fenerbahçe'den derbi sonrası peş peşe paylaşımlar!

Fenerbahçe, Trabzonspor galibiyetinin ardından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Sarı-lacivertliler, hem Domenico Tedesco hem de Marco Asensio üzerinden göndermeli içerikler paylaşırken, 14 Şubat'a özel esprili bir video da yayımladı.

14 Şubat 2026 Cumartesi 23:04
Fenerbahçe'den derbi sonrası peş peşe paylaşımlar!
Fenerbahçe, 3-2'lik Trabzonspor galibiyetinin ardından sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu.

"Trabzon'da 3 puan bizim" paylaşımının arka plan müziğinde Tedesco'ya Fatih Sultan Mehmet benzetmesine ithafen 'Yelkenler Biçilecek' marşının müziği yer aldı.

Fenerbahçe ardından 'Domenico Tedesco!" paylaşımı yaptı ve Tedesco'nun Fatih Tekke'yi tavlada yendiği videosu gösterildi. Duvardaki resimlerde ise Karadenizli sanatçılar Kazım Koyuncu, Volkan Konak ve Erkan Ocaklı'nın fotoğraflarıyla saygıda bulunuldu.

Ardından 'Temel insan ihtiyaçları: 1. Oksijen 2. Su 3. Marco" denilerek Asensio paylaşımı yapıldı.

14 Şubat Sevgililer Günü'na ihtafen yapılan paylaşımda ise "Yine birilerinin kalbi kırılmış" denilerek Papara Park önünde bir çöp kutusuna atılmış bordo mavi çiçekler ve peluş bir balık oyuncağı gösterildi.

