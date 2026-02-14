Fenerbahçe'den derbi sonrası peş peşe paylaşımlar!

Fenerbahçe, 3-2'lik Trabzonspor galibiyetinin ardından sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu.

"Trabzon'da 3 puan bizim" paylaşımının arka plan müziğinde Tedesco'ya Fatih Sultan Mehmet benzetmesine ithafen 'Yelkenler Biçilecek' marşının müziği yer aldı.

Fenerbahçe ardından 'Domenico Tedesco!" paylaşımı yaptı ve Tedesco'nun Fatih Tekke'yi tavlada yendiği videosu gösterildi. Duvardaki resimlerde ise Karadenizli sanatçılar Kazım Koyuncu, Volkan Konak ve Erkan Ocaklı'nın fotoğraflarıyla saygıda bulunuldu.

Ardından 'Temel insan ihtiyaçları: 1. Oksijen 2. Su 3. Marco" denilerek Asensio paylaşımı yapıldı.

Basic human needs �� pic.twitter.com/D6266KFIfi — Fenerbahçe English (@Fenerbahce_EN) February 14, 2026

14 Şubat Sevgililer Günü'na ihtafen yapılan paylaşımda ise "Yine birilerinin kalbi kırılmış" denilerek Papara Park önünde bir çöp kutusuna atılmış bordo mavi çiçekler ve peluş bir balık oyuncağı gösterildi.