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Fenerbahçe'den derbi sonrası üst üste paylaşımlar

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde son dakikada bulduğu golle galibiyete uzandı. Maçın ardından sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından dikkat çeken paylaşımlar yapıldı.

HABER MERKEZİ5 Nisan 2026 Pazar 23:39 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den derbi sonrası üst üste paylaşımlar
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Trendyol Süper Lig'in 28. haftası Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine sahne oldu. Sarı-lacivertliler 90+11'de Kerem Aktürkoğlu'nun penaltıdan attığı golle siyah-beyazlıları 1-0 mağlup etti.

Müsabakanın ardından Fenerbahçe sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlar yapıldı.

İşte Fenerbahçe'nin paylaşımları:

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