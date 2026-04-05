Fenerbahçe'den derbi sonrası üst üste paylaşımlar

Trendyol Süper Lig'in 28. haftası Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine sahne oldu. Sarı-lacivertliler 90+11'de Kerem Aktürkoğlu'nun penaltıdan attığı golle siyah-beyazlıları 1-0 mağlup etti.
Müsabakanın ardından Fenerbahçe sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlar yapıldı.
İşte Fenerbahçe'nin paylaşımları:
�� ♂️ Game over! pic.twitter.com/6NjTGLXqKV— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 5, 2026
Kendimizden geçtiğimiz o an �� pic.twitter.com/Pr4KR9hZJc— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 5, 2026
Domenico Tedesco! pic.twitter.com/QJWSTHnQuc— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 5, 2026
Artist: Kanté— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 5, 2026
Artwork: His signature all over the pitch. �� pic.twitter.com/yE09LqpmGc
Kerem! Kerem! Kerem! pic.twitter.com/pGZ3bMDLFg— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 5, 2026
Sonuna kadar hep beraber! pic.twitter.com/G0meyIZwPc— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 5, 2026
3 puan bizim! �� #FBvBJK pic.twitter.com/qgnmACrPdE— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 5, 2026