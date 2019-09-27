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Fenerbahçe'den dev derbi primi

Fenerbahçe yönetimi, derbi öncesi kesenin ağzını açtı. Teknik heyet ve futbolcuların transfer taksitlerini ödeyen yönetim ayrıca Galatasaray galibiyeti için de 2 milyon liralık prim vaadinde bulundu.

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Tek hedef zaferle ayrılmak
 
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, oyuncularından derbi zaferi istedi. Yanal, idman öncesi yaptığı toplantıda "Biz Fenerbahçe'yiz. Üç puan için yüreğimizi koyacağız ve istediğimizi de alacağız. Moralimiz de formumuz da yerinde. Gücümüzü rakibe kabul ettireceğiz ve üç puana ulaşacağız. Kendi oyunumuzu sahaya yansıttığımızda başka bir sonuç olamaz" diyerek iddiasını ortaya koydu.
 
(Türkiye)
 

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