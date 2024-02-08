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  • Fenerbahçe'den dev operasyon! 3 yıldızın transferi için bastırılıyor
Spor

Fenerbahçe'den dev operasyon! 3 yıldızın transferi için bastırılıyor

Sezon sonunda hasret kalınan kupayı müzesine götürmek isteyen Fenerbahçe transferlerde gümbür gümbür yoluna devam ediyor. Sarı lacivertli ekip, gözüne kestirdiği 3 yıldız futbolcunun transferini de kısa süre tamamlamaya çalışacak. İşte detaylar...

8 Şubat 2024 Perşembe 09:17 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den dev operasyon! 3 yıldızın transferi için bastırılıyor
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Ara transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, hücum hattına da yöneldi.

Kanarya'da teknik direktör İsmail Kartal, yerli bir hücum oyuncusu almak istediklerini söylemişti.

SERDAR DURSUN İSTENİYOR

Umut Nayir'in gidişinin ardından bu bölgede sayı olarak eksilen Fenerbahçe eski oyuncusu Serdar Dursun'u ısrarla istiyor.

KULÜPLERİN ANLAŞMASINI BEKLİYOR

Serdar, Sarı-Lacivertliler'in teklifini kabul etti. Tecrübeli golcü, Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük'ün anlaşmasını bekliyor.

25 MAÇTA 6 GOL

32 yaşındaki Serdar Dursun, bu sezon görev aldığı 25 karşılaşmada 6 gole imzasını attı.

GUEYE DE RADARDA

Fenerbahçe'nin Fransız ekibi Marsilya'da forma giyen 25 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusu Pape Gueye ile ilgilendiği ortaya çıktı.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Senegalli orta sahanın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 25 yaşında ve 1.89 boyunda olan Pape Gueye 17 kez Senegal Milli Takım formasını giydi.

AYRILMAK İSTİYOR

Kanarya, sembolik bir bedelle Gueye'yi kadrosuna katmak istiyor. Marsilya ile sorunlar yaşayan ve kadro dışı da kalan Gueye'nin de takımdan ayrılmak istediği biliniyor.

8 MİLYON EURO...

Asıl mevkisi ön libero olan Gueye merkez orta sahada da görev yapabiliyor. Gueye'nin güncel piyasa değeri 8 milyon Euro.

HAREKETE GEÇİLDİ

Sarı-Lacivertliler'de teknik direktör İsmail Kartal'ın transferine onay verdiği Berkay Özcan için harekete geçen Fenerbahçe, Başakşehir ile temaslarda bulunuyor.

SIKI PAZARLIK VAR

25 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu için Başakşehir'in beklentisi 4 milyon Euro. Sarı-Lacivertli yönetim ise rakamın daha düşmesi için pazarlıkları sıkı tutuyor.

YERLİ YELPAZESİ...

Fenerbahçe, Berkay Özcan'ı renklerine bağlayarak hem bu sezonu hem de gelecek sene daha da önem kazanacak olan yerli yelpazesini genişletmeyi hedefliyor.

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