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Spor

Fenerbahçe'den dev operasyon! 4 oyuncuyla masaya oturacak

Fenerbahçe 4 oyuncu ile milli aranın ardından masaya oturacak. Sarı lacivertli yönetim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İrfan Can Kahveci ve Osayi ile yeniden sözleşme imzalamak isterken İsmail Yüksek ve Jayden Oosterwolde'nin de maaşlarına zam yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Akşam14 Ekim 2024 Pazartesi 09:06 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den dev operasyon! 4 oyuncuyla masaya oturacak
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Bu sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, futbolcuların tamamen bu hedefe kilitlenmesini istiyor. Sarı lacivertli yönetim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve ücretlerinde iyileştirme isteyen oyuncularla masaya oturma kararı aldı. Yönetim, bu sorunu çözerek Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'ya sorunsuz bir takım emanet etmeyi hedefliyor.

Öncelikle dört oyuncuyla görüşmeler, milli takım arası sonrası resmen başlayacak. Osayi-Samuel'in sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Nijeryalı sağ bek, Premier Lig'e gitmek istiyor. 2.5 milyon euro civarı ücret talep eden Osayi en belirsiz oyuncu. Sözleşmesi bitecek olan diğer isim İrfan, 25 milyon TL alıyor. Fenerbahçe, 3+1 yıllık zamlı kontrat sunacak.

10 milyon TL kazanan İsmail'e iyileştirme gündemde, kontratı 2027'de bitecek. Jayden Jayden Oosterwolde ise 850 bin euroluk ücrete iyileştirme bekliyor. Onun da mukavelesi 2027 yılında sona erecek. Fakat Jayden'ın da aklı İngiltere Premier Lig'de...

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