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Spor

Fenerbahçe'den dev sermaye hamlesi: 1 milyar TL'lik kaynak

Fenerbahçe, sermayesini yüzde 400 bedelli artırarak 250 milyon TL'den 1 milyar 250 milyon TL'ye çıkardı. Bu adımla kasaya 996 milyon TL'lik kaynak girişi bekleniyor.

Akşam24 Mayıs 2025 Cumartesi 08:14 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den dev sermaye hamlesi: 1 milyar TL'lik kaynak
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Sermayesini 250 milyon TL'den yüzde 400 bedelli artırarak 1 milyar 250 milyon TL'ye çıkartan Fenerbahçe, borçların ödenmesi için ciddi bir kaynak girişi sağlayacak. Artırılan 1 milyar TL'lik sermayeye karşılık gelen hisseleri 1 TL bedelle yatırımcısına devredecek olan Sarı-Lacivertliler'in kasasına masraflar düşüldükten sonra 996 milyon 345 bin TL gireceği öngörüldü.

Sarı-Lacivertli yönetim borsaya gönderdiği açıklamada, bu paranın nerelerde kullanılacağını da açıkladı. Açıklamaya göre buradan elde edilecek gelirin yüzde 70-75'lik bölümü borçların azaltılması için, diğer bölümü de vergi borçlarının ödenmesinde kullanılacak. Daha önce Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray da yaptıkları yüklü sermaye artışlarından gelen kaynaklarla Bankalar Birliği borçlarını ödeme yoluna gitmişti. Bedelli sermaye artışının borsa yatırımcısına ise etkisi olumsuz oldu. F.Bahçe hisseleri dünü yüzde 9.93 değer kaybıyla 51.25 taban fi yattan kapattı.

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