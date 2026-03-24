  • Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi! Biri Barcelona, biri Real Madrid'den
Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi! Biri Barcelona, biri Real Madrid'den

Gelecek sezon için kolları sıvayan Fenerbahçe, dev bir transfer hamlesi yaptı. Sarı-lacivertliler, gündemine Barcelona'dan Robert Lewandowski ile Real Madrid'den Antonio Rüdiger için harekete geçti. İşte detaylar...

BEYZA NUR YILMAZ24 Mart 2026 Salı 10:05 - Güncelleme:
Fenerbahçe, yaz transfer dönemi öncesi dünya futbolunun iki önemli yıldızını kadrosuna katmak için harekete geçti.

2 YILDIZ BİRDEN

İspanyol basınından Mundiario'nun haberine göre sarı-lacivertli ekip, Antonio Rüdiger ve Robert Lewandowski transferleriyle kadro kalitesini üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

Haberde Antonio Rüdiger transferinde somut adımlar atıldığı iddia edildi. Real Madrid ile sözleşme yenileme süreci netlik kazanmayan Alman stoper için Fenerbahçe'nin oyuncu cephesiyle temaslara başladığı belirtildi. Sarı-lacivertlilerin, 33 yaşındaki savunmacı için bonuslarla birlikte yaklaşık 10 milyon euro seviyesinde bir teklif hazırlığında olduğu ifade ediliyor. Yönetim, deneyimli oyuncudan gelecek yanıtı bekliyor.

LEWA YENİDEN GÜNDEMDE

Öte yandan Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde yer alan Robert Lewandowski transferini de yeniden gündemine aldı. Barcelona forması giyen Polonyalı golcünün, hücum hattında fark yaratabilecek bir isim olduğu değerlendiriliyor.

İKNA PLANI BELLİ OLDU

Amerika'dan da talipleri bulunan Lewandowski için Fenerbahçe'nin en önemli kozu ise sportif proje. Sarı-lacivertli yönetim, tecrübeli golcüyü Avrupa'da üst düzey rekabetin devam edeceği bir yapı vaadiyle ikna etmeyi planlıyor.

Trafik magandası dehşet saçtı: Ailesinin gözü önünde saldırdı

