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Fenerbahçe'den dev transfer harekatı

Fenerbahçe yönetimi; Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu ikinci sırada bitiren Medipol Başakşehir'den, Emre Belözoğlu'nun ardından Edin Visca ile de anlaşmaya vardı. Sırada yine aynı takımdan İrfan Can Kahveci ve Mert Günok var.

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Fenerbahçe yönetimi, kötü geçen sezonu unutturmak ve 5 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek için yoğun mesai harcıyor.
 
Bu kapsamda tecrübesinden yararlanmak amacıyla eski oyuncusu Emre Belözoğlu ile 1 yıllığına el sıkışan sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir'in 3 ismine daha göz dikti…
 
Başkan Ali Koç ve ekibinin Edin Visca ile prensip anlaşmasına vardığı ayrıca takımdan ayrılması muhtemel Volkan'ın yerine kaleci Mert Günok'u, orta sahaya takviye yapmak amacıyla da İrfan Can Kahveci'yi transfer etmeyi planladığı öğrenildi. Fenerbahçeli idarecilerin bu üç oyuncu için Başakşehir'le önümüzdeki günlerde masaya oturması bekleniyor.
 
ADAM MAHER İDDİASI
 
Bu arada Ersun Yanal'ın transfer raporunda 30 futbolcuya yer verdiği, listenin başına ise Trezeguet ve Azubuike'yi yazdığı belirtildi. Yanal'ın, özellikle Trezeguet'nin alınmasını istediği ancak yönetimin Mısırlı yıldızın yüksek maliyeti nedeniyle henüz bir girişimde bulunmadığı ifade edildi.
 
Kasımpaşa'nın yıldız futbolcuyu 10 milyon Euro'dan aşağı bir rakama bırakmayacağı gelen bilgiler arasında. Tecrübeli hocanın orta alan kurgusunu üzerine yapmayı planladığı Azubuike'nin transferi ise Trezeguet'ye göre daha kolay gözüküyor. F.Bahçe Nijeryalıyı kiralama yoluyla kadrosuna katmayı planlıyor. Öte yandan Hollanda basınından De Telegraaf, Fenerbahçe'nin PSV'nin 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Adam Maher ile ilgilendiğini yazdı.
 
(Sabah)
 

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