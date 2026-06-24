Fenerbahçe'den Diego Carlos açıklaması: Sağlık kontrolüne katılamamıştır

Fenerbahçe, Brezilyalı savunma oyuncusu Diego Carlos'un planlanan sağlık kontrollerine katılamamasıyla ilgili resmi bir açıklama yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 23 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan rutin sağlık kontrolleri kapsamında Diego Carlos'un kendisine bildirilen programa uygun şekilde sağlık kontrolüne katılmadığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"23 Haziran 2026 tarihinde planlanan rutin sağlık kontrolleri kapsamında, futbolcumuz Diego Carlos kendisine bildirilen programa uygun olarak sağlık kontrolüne katılamamıştır. Oyuncumuzla temas kurma ve durumunu netleştirme yönündeki girişimlerimiz devam etmekte olup, Futbol Direktörümüz Oğuz Çetin'in koordinasyonunda süreç kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda yakından takip edilmektedir."