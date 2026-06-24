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Spor

Fenerbahçe'den Diego Carlos açıklaması: Sağlık kontrolüne katılamamıştır

Fenerbahçe, Diego Carlos'un kendisi için belirlenen tarihte sağlık kontrolüne katılamadığını ve oyuncuyla temas kurma yönünde girişimleri devam ettiğini duyurdu.

HABER MERKEZİ24 Haziran 2026 Çarşamba 15:29 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den Diego Carlos açıklaması: Sağlık kontrolüne katılamamıştır
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Fenerbahçe, Brezilyalı savunma oyuncusu Diego Carlos'un planlanan sağlık kontrollerine katılamamasıyla ilgili resmi bir açıklama yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 23 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan rutin sağlık kontrolleri kapsamında Diego Carlos'un kendisine bildirilen programa uygun şekilde sağlık kontrolüne katılmadığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"23 Haziran 2026 tarihinde planlanan rutin sağlık kontrolleri kapsamında, futbolcumuz Diego Carlos kendisine bildirilen programa uygun olarak sağlık kontrolüne katılamamıştır. Oyuncumuzla temas kurma ve durumunu netleştirme yönündeki girişimlerimiz devam etmekte olup, Futbol Direktörümüz Oğuz Çetin'in koordinasyonunda süreç kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda yakından takip edilmektedir."

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