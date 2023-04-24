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Spor

Fenerbahçe'den dikkat çeken istatistik

Fenerbahçe, Süper Lig'in son 3 sırasında yer alan takımlara karşı iç sahada maç kazanamadı.

24 Nisan 2023 Pazartesi 23:45 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den dikkat çeken istatistik
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İstanbulspor ile iç sahada 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, ligin son 3 sırasında yer alan takımlara karşı Kadıköy'de iç sahada aldığı sonuçlarla dikkat çekti.

Sarı-lacivertliler, şu anda ligin son 3 sırasında yer alan takımlara karşı iç sahada oynadığı maçlarda galibiyet alamadı.

Fenerbahçe, söz konusu seride Ümraniyespor ve İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı. Jorge Jesus'un ekibi, sahasında Giresunspor'a ise 2-1'lik skorla kaybetti.

DERBİ DE KAZANAMADI

Öte yandan Fenerbahçe, ligde iç sahada ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı da kazanamadı. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'a 3-0 kaybetti. Fenerbahçe, Kadıköy'de Beşiktaş karşısında da 4-2 mağlup oldu.

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