Fenerbahçe'den dikkat çeken istatistik

İstanbulspor ile iç sahada 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, ligin son 3 sırasında yer alan takımlara karşı Kadıköy'de iç sahada aldığı sonuçlarla dikkat çekti.

Sarı-lacivertliler, şu anda ligin son 3 sırasında yer alan takımlara karşı iç sahada oynadığı maçlarda galibiyet alamadı.

Fenerbahçe, söz konusu seride Ümraniyespor ve İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı. Jorge Jesus'un ekibi, sahasında Giresunspor'a ise 2-1'lik skorla kaybetti.

DERBİ DE KAZANAMADI

Öte yandan Fenerbahçe, ligde iç sahada ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı da kazanamadı. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'a 3-0 kaybetti. Fenerbahçe, Kadıköy'de Beşiktaş karşısında da 4-2 mağlup oldu.