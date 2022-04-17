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Spor

Fenerbahçe'den Dimitris Pelkas açıklaması

Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe ile oynan maçta sakatlanarak oyundan ayrılan Dimitris Pelkas'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

AA17 Nisan 2022 Pazar 00:05 - Güncelleme: 17 Nisan 2022 Pazar 00:05
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Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de Göztepe ile yaptığı maçta sakatlanan Dimitris Pelkas'ın sağ ayağında plantar fasya yırtığı tespit edildiği açıklandı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Göztepe ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Dimitris Pelkas'ın Acıbadem Altunizade Hastanesinde çekilen MR'ı sonucunda; sağ ayağında plantar fasya yırtığı tespit edilmiştir. Tedavisine hemen başlanan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadelerine yer verildi.

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