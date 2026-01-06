İSTANBUL 18°C / 12°C
Spor

Fenerbahçe'den dört dörtlük gece: Tüm branşlarda zafer

Fenerbahçe, salı akşamı futbol, erkek basketbol, kadın basketbol ve voleybol branşlarında çıktığı dört karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

6 Ocak 2026 Salı 23:12
Fenerbahçe'den dört dörtlük gece: Tüm branşlarda zafer
Fenerbahçe, salı akşamı farklı branşlarda dört karşılaşmaya çıktı. Sarı-lacivertliler, farklı branşlarda oynadığı dört maçtan da galibiyetle ayrıldı.

FUTBOL

Futbolda Fenerbahçe, Süper Kupa yarı final maçında Adana'da Samsunspor ile karşılaştı. Fenerbahçe, Samsunspor'u 2-0 mağlup etti ve Süper Kupa'da finale yükseldi.

BASKETBOL

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de sahasında ağırladığı Olympiakos'u 88-80 mağlup etti.

VOLEYBOL

CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü hafta maçında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Polonya'nın PGE Budowlani takımını 3-0 yendi.

Lodz Sport Arena'da oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertli ekip, 25-16, 25-20 ve 25-11'lik setlerle kazandı.

Gruptaki ilk iki maçında Portekiz'in Benfica ve İtalya'nın Igor Gorgonzola takımlarını da 3-0 mağlup eden Fenerbahçe Medicana, üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

KADIN BASKETBOL

Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe Opet, sahasında Nesibe Aydın'ı 109-56 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final'e yükseldi.

