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Spor

Fenerbahçe'den Dortmund'a yine ret

Borussia Dortmund, Ferdi Kadıoğlu için yaptığı teklifi artırdı. Alman devi 20 milyon Euro bonservis teklifinde bulundu. Ancak Fenerbahçe bonuslarla birlikte 30 milyon Euro'da ısrar ediyor.

21 Ocak 2024 Pazar 10:34 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den Dortmund'a yine ret
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Fenerbahçe'nin futbolcularına teklif yağıyor. Son olarak İsmail Yüksek, Jayden Oosterwolde, Michy Batshuayi ve Sebastian Szymanski için teklifler alan Sarı-Lacivertliler'e son teklif Ferdi Kadıoğlu için geldi.

DAHA ÖNCE TEKLİF YAPMIŞTI

Alman devi Borussia Dortmund daha önce Ferdi Kadıoğlu için 17 milyon Euro civarında bir teklifte bulunmuş ancak Fenerbahçeli kurmaylar kapıyı bonuslarla birlikte 30 milyon Euro'dan açmıştı.

BİR HAMLE DAHA

Alman kulübünün yetkilileri Ferdi için bir hamlede daha bulundu. Dortmund'dan "30 milyon Euro fazla. 20 milyon verelim" önerisi geldi. Bu 20 milyon Euro'luk teklifte bonusların bulunup bulunmadığı ise bilinmiyor.

YİNE RET

Ancak Fenerbahçe kulübüne yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre sarı lacivertli kurmaylar bu teklifi de geri çevirdi. Önümüzdeki günlerde Ferdi Kadıoğlu için hem teklif sayısının hem de teklif edilen bonservis ücretinin artması bekleniyor.

BU SEZON NE YAPTI?

Ferdi Kadıoğlu, bu sezon 27 resmi maçta 2 bin 343 dakika sahada kaldı ve 2 gol, 3 asiste imza attı. Ferdi, milli takımın da banko oyuncusu durumunda.

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