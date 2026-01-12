İSTANBUL 3°C / 0°C
Spor

Fenerbahçe'den dünya yıldızına hamle! Orta sahaya bir takviye daha

Turkcell Süper Kupa zaferinin ardından kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertlilerin, dünya futbolunda önemli başarılar elde etmiş yıldız bir orta sahayı gündemine aldığı iddia edildi.

12 Ocak 2026 Pazartesi 22:10
Fenerbahçe'den dünya yıldızına hamle! Orta sahaya bir takviye daha
Turkcell Süper Kupa zaferinin ardından kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de, dünya futbolunun yıldız isimlerinden N'Golo Kante gündeme geldi.

İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad forması giyen N'Golo Kante'yi kadrosuna katmak istiyor.

2023/24 sezonu başında Al-Ittihad'a transfer olan 34 yaşındaki Fransız orta saha, kariyerinde 1 Dünya Kupası, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2 Premier League şampiyonluğu bulunuyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Suudi Arabistan temsilcisiyle 21 maça çıkan Kante, bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.

