Turkcell Süper Kupa zaferinin ardından kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de, dünya futbolunun yıldız isimlerinden N'Golo Kante gündeme geldi.
İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad forması giyen N'Golo Kante'yi kadrosuna katmak istiyor.
2023/24 sezonu başında Al-Ittihad'a transfer olan 34 yaşındaki Fransız orta saha, kariyerinde 1 Dünya Kupası, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2 Premier League şampiyonluğu bulunuyor.
PERFORMANSI
Bu sezon Suudi Arabistan temsilcisiyle 21 maça çıkan Kante, bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.