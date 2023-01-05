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Spor

Fenerbahçe'den Eda Erdem'in sağlık durumu hakkında açıklama!

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, ateş ve öksürük şikayetiyle kaldırıldığı hastanede zatürre teşhisi kondu.

AA5 Ocak 2023 Perşembe 21:30 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den Eda Erdem'in sağlık durumu hakkında açıklama!
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Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar'ın zatürre olduğu duyuruldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ateş ve öksürük şikayetiyle Altunizade Acıbadem Hastanesinde muayene edilen Eda Erdem Dündar'ın sağlık durumuna ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"Sporcumuzda yapılan tetkikler ve görüntülemeler sonrasında viral pnömoni (viral zatürre) tespit edilmiştir. Sporcumuzun yatışı yapılarak tedavisine başlanmış ve takibi devam etmektedir. Kaptanımıza 'Geçmiş olsun' diyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz."

Tecrübeli voleybolcu, Türkiye A Millî Takım formasıyla 300'den fazla maçta oynamıştı.

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