İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Eylül 2025 Salı / 10 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,154
  • EURO
    47,9891
  • ALTIN
    4665.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'den Ederson paylaşımı! Galatasaray göndermesi gündem oldu
Spor

Fenerbahçe'den Ederson paylaşımı! Galatasaray göndermesi gündem oldu

Fenerbahçe, Manchester City'den kadrosuna kattığı Brezilyalı kaleci Ederson'un transferini sosyal medya hesaplarından özel bir video ile duyurdu. Galatasaray'a yapılan gönderme ise dikkat çekti.

Haber Merkezi2 Eylül 2025 Salı 20:21 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den Ederson paylaşımı! Galatasaray göndermesi gündem oldu
ABONE OL

Fenerbahçe, Manchester City'den kadrosuna kattığı Brezilyalı kaleci Ederson'un transferini sosyal medya hesaplarından özel bir video ile duyurdu.

Sarı-lacivertlilerin hazırladığı videoda, Galatasaray taraftarlarının daha önce söylediği "Taraftar çıldırdı, Ederson'u istiyor" tezahüratına yer verildi. Bu detay, kısa sürede hem Fenerbahçe hem de Galatasaray camialarında gündem oldu.

GALATASARAY'A GÖNDERME

Galatasaray, Napoli'den Victor Osimhen'i transfer ederken hazırladığı videoda "gülücük emojili" tişört giyen bir kişiye yer vermişti.

Fenerbahçe ise Ederson transfer videosunda "üzgün emojisi" kullanarak sarı-kırmızılılara göndermede bulundu.

ÖNERİLEN VİDEO

Doğada nefes kesen anlar! Boks maçı gibi kapışma

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.