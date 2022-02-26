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Spor

Fenerbahçe'den Elazığ İl Özel İdare'ye 54 sayı fark

Fenerbahçe Safiport, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Elazığ İl Özel İdare'yi 96-42 mağlup etti.

26 Şubat 2022 Cumartesi 17:32 - Güncelleme: 26 Şubat 2022 Cumartesi 17:32
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Safiport, sahasında Elazığ İl Özel İdare'yi 54 sayı farkla 96-42 yendi.

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Özge Şentürk Bayraktar, Samet Biner, Yarkın Keskin

Fenerbahçe Safiport: Manolya Kurtulmuş 18, Williams 8, Tuğçe Canıtez 9, Iagupova 9, Hartley 19, Bazoukou 17, Çağla Karatekin, Banu Şimşek 1, Ayşe Yılmaz 3, Şerife Alperi Onar 12

Elazığ İl Özel İdare: Cicic, Vintsilaiou 3, Nur Nihan Dabakoğlu 4, Melike Yalçınkaya 10, Modiri 13, Aysel Bakır, Şuğranur Hatice Sönmez 11, Esma Çelen Türk, Gülfer Tokatlı 1, Nisa Yalçın

1. Periyot: 24-9

Devre: 48-22

3. Periyot: 77-34

  • Fenerbahçe
  • Elazığ İl Özel İdare
  • Kadınlar Basketbol Süper Ligi

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