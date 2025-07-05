İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Temmuz 2025 Cumartesi / 10 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,9111
  • EURO
    47,049
  • ALTIN
    4274.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'den En-Nesyri kararı! Plan belli oldu
Spor

Fenerbahçe'den En-Nesyri kararı! Plan belli oldu

Jhon Duran transferini bitirmek üzere olan Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri'nin geleceği merak konusu oldu. Sarı-lacivertli ekibin bu konuda ise planı hazır. İşte detaylar...

TRT SPOR5 Temmuz 2025 Cumartesi 19:25 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den En-Nesyri kararı! Plan belli oldu
ABONE OL

Fenerbahçe yeni sezona güçlü bir kadroyla girmenin hesaplarını yapıyor. Transfer çalışmalarını sürdüren yönetim, bir yandan da takımın iskeletini bozmak istemiyor.

ASTRONOMİK BİR TEKLİF GELMEZSE KALACAK

Jhon Duran'ı İstanbul'a getiren Fenerbahçe, Kolombiyalı futbolcuyla kısa süre içerisinde resmi sözleşme imzalamayı hedefliyor. Bu gelişmenin ardından, Youssef En-Nesyri'nin takımdaki geleceği de merak konusu oldu. Sarı lacivertlilerin, astronomik bir teklif gelmemesi halinde Faslı futbolcuyu yeni sezon planlamasında düşündüğü öğrenildi.

Suudi Arabistan'dan bazı kulüplerin, tecrübeli santrforun durumunu sorduğu ancak Fenerbahçe'ye henüz resmi bir teklifin ulaşmadığı gelen haberler arasında.

SEZON PERFORMANSI

En-Nesyri, 2024-2025 sezonunda 52 maçta forma giydi. Bu maçların 35'ine 11'de başlayan 28 yaşındaki futbolcu, 30 gole imza attı. 5 kez asist yapan Youssef En-Nesyri, takımın en golcü oyuncusu olarak ön plana çıktı.

ÖNERİLEN VİDEO

Acı olay: Kalp krizi geçiren arkadaşını kurtarmak isterken kalp krizi geçirdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.