6 Ocak 2026 Salı
  • Fenerbahçe'den erken gol: Musaba'dan ilk asist!
Spor

Fenerbahçe'den erken gol: Musaba'dan ilk asist!

Fenerbahçe, Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor karşısında perdeyi erken açtı. Sarı-lacivertliler, Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle öne geçerken, asist yeni transfer Anthony Musaba'dan geldi.

6 Ocak 2026 Salı 20:59
Fenerbahçe'den erken gol: Musaba'dan ilk asist!
Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadı'nda oynanan mücadele golle başladı.

Fenerbahçe'nin sağ kanattan gerçekleştirdiği atak organizasyonunda ceza sahasına giren Anthony Musaba içeriye çevirdiği topla Kerem Aktürkoğlu'nu buluşturdu. Boş kaleye topu yuvarlayan milli futbolcu takımını 4. dakikada 1-0 öne geçirdi. Ayrıca Kerem Aktürkoğlu takımının 2026 yılındaki ilk golünü kaydeden isim oldu.

Fenerbahçe'nin Samsunspor'dan kadrosuna kattığı yeni transferi Anthony Musaba ise sarı lacivertli formayı giydiği ilk maçta skor katkısı üretmeyi başardı.

