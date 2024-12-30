Fenerbahçe'den evinde farklı galibiyet

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 91-72 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-lacivertliler, üst üste 7'nci, toplamda ise 11'inci galibiyetini aldı. Konuk ekip ise 10. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Mücadeleye Fenerbahçe Beko, boyalı alandan bulduğu basketlerle başladı. Sarı-lacivertliler, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket önünde 4. dakikayı 9-4 üstün geçti. Denizli ekibi, Bleijenbergh ile üç sayı çizgisinin gerisinden isabetli atışlar bulsa da rakibini savunmada durdurmakta güçlük yaşadı. Kenardan oyuna dahil olan oyuncularının da skor desteğiyle sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 23-19 önde bitirdi.

İkinci periyodun ilk bölümü karşılıklı basketlerle geçildi. Sarı-lacivertli takım, Hall'un pota altından kaydettiği basketle 15. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 37-26. Boyalı alanı Cook ile etkili kullanan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, 17. dakikada farkı 6 sayıya (39-33) indirdi. Fenerbahçe Beko, ilk yarının son anlarında hücumda yakaladığı tempoyla üst üste basketler bularak soyunma odasına 11 sayılık avantajla girdi: 48-37.

Devrenin ardından ikinci yarı da tempolu bir oyunla başladı. Sarı-lacivertli takım, farkı bir ara 14 sayıya (56-42) çıkarsa da üst üste top kayıpları yaptı. Hücumda McLemore ve Cook ile basketler bularak oyuna ortak olan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, 29. dakikada yeniden farkı 6 sayıya indirdi: 62-56. Fenerbahçe Beko, skor üstünlüğünü koruyarak final periyoduna 65-58 önde gitti.

Son çeyrekte oyun üstünlüğünü sürdüren ve farkı açan Fenerbahçe Beko, karşılaşmayı 91-72 kazandı.

Sarı-lacivertli ekipte, Tarık Biberoviç'in 20, Mays'ın 11, Guduric, Melih Mahmutoğlu ve Sertaç Şanlı'nın 10'ar sayısı galibiyette önemli rol oynadı.

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te ise Cook'un 25, McLemore'un 19 sayısı kazanmaya yetmedi.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Mehmet Serdar Ünal, Halil Erkoç

Fenerbahçe Beko: Mays 11, Colson 7, Hall 6, Melli 3, Sertaç Şanlı 10, James Metecan Birsen 8, Melih Mahmutoğlu 10, Tarık Biberoviç 20, Guduric 10, Birch 4, Mert Emre Ekşioğlu, Ömer Ege Ziyaettin 2

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Arca Tülüoğlu 6, Lomazs 11, McLemore 19, Bleijenbergh 11, Vanwijn, Cook 25, Berke Aygündüz, Said Emre Yosmaoğlu

1. Periyot: 23-19

Devre: 48-37

3. Periyot: 65-58

Beş faulle çıkan: 39.41 Birch (Fenerbahçe Beko)