Fenerbahçe'den ezeli rakibe 6.5 milyon avroluk transfer çalımı

Fenerbahçe Joshua King ve Willian Arao transferlerini tamamladı. Gözler, yapılacak forvet takviyesine çevrildi. Dün İtalyan medyasından sürpriz bir iddia geldi. Buna göre Fenerbahçe, Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu, Cagliari ile 4.2 milyon avroya anlaşmasına rağmen menajer talepleri nedeniyle bitiremediği Joao Pedro için Fenerbahçe devreye girdi. Başta ünlü gazeteci Di Marzio olmak üzere birçok İtalyan kaynak, Sarı-Lacivertliler'in Cagliari ile 6.5 milyon avroya el sıkıştığını duyurdu.

Fenerbahçe'de sürpriz isim! Jorge Jesus'un Nemanja Matic'i olacak

YARIN İSTANBUL'A GELİYOR!

Haberde, Fenerbahçe Yönetimi'nin 30 yaşındaki oyuncu ve menajeriyle de her konuda anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Joao Pedro'nun, transferi resmiyete dökmek için yarın İstanbul'a geleceği kaydedildi. Ancak bu transfer iddiası kafalarda soru işareti oluşturdu. Pedro, forvet arkasında ya da ikinci santrfor olarak oynayan bir oyuncu. Fenerbahçe, forvet arkasına Lincoln'ü, destek golcü olarak da King'i zaten kadrosuna kattı.

Hamza Akman resitali! Galatasaray taraftarını büyüledi

ABDÜLKADİR MİSİLLEMESİ

Bir diğer kafa karıştıran konu ise bonservis bedeliyle ilgili iddia. Cagliari, Galatasaray'ın 4.2 milyon avroluk teklifine 'evet' demişti. Buna göre İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Bordo-Mavililer ile 6.5 milyon avroya anlaştığını duyurdu. Yıldız futbolcuyla ilgili iddialar çok. Ancak bu transfer gerçekleşirse, Sarı-Lacivertliler bir anlamda ezeli rakibinden Abdülkerim Bardakcı transferinin intikamını almış olacak.