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Fenerbahçe'den Fabri bombası

Fenerbahçe, sezon başı Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan Fabri'yi de gündeme aldı. Yönetim, İngiliz ekibiyle Premier Lig'den düşen başarılı kalecinin menajeriyle temasa geçip ilk adımı attı.

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Harun Tekin ve Volkan Demirel'in istikrarsız performansı nedeniyle yeni sezon öncesi kaleci transferini gündemine alan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

Bir süredir Asmir Begovic'le ismi anılan Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş formasıyla önemli başarılara imzasını atan Fabri için atağa kalktı.

ERSUN YANAL DA ÇOK İSTİYOR

Teknik direktör Ersun Yanal'ın verdiği onay sonrasında sportif direktör Damien Comolli düğmeye bastı... Comolli, İspanyol eldivenin menajeriyle temasa geçerek transfer konusunda ilk adımı attı.

3. KALECİ DURUMUNA DÜŞTÜ

Sezon başında Beşiktaş'tan Fulham'a giden fakat 3. kaleci konumuna kadar düşen Fabri, takımının Premier Lig'den düşmesiyle bir şok daha yaşadı. Tecrübeli kaleci takımdan ayrılma kararını aldı.

1 LİG ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI

İstanbul'da çok güzel anıları olan Fabri'nin Türkiye'ye dönmeye çok sıcak baktığı belirtiliyor. Beşiktaş formasıyla bir lig şampiyonluğu yaşayan 31 yaşındaki kaleci, performansıyla büyük iz bırakmıştı.

BEŞİKTAŞ VAZGEÇTİ!

Fenerbahçe'nin gündemindeki Fabri ile ilgili daha önce de Beşiktaş'a döneceğine dair iddialar ortaya atılmıştı. Siyah-Beyazlılar o dönem Karius'un kötü performansı sonrasında eski kalecisinin transferini gündemine almıştı. Ancak Karius'un sezonun son döneminde form tutması nedeniyle Fabri'den vazgeçildiği öğrenildi.

(Takvim)

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