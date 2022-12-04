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Spor

Fenerbahçe'den farklı galibiyet

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda Çankaya Üniversitesi'ni 87-61 yendi.

4 Aralık 2022 Pazar 16:09 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den farklı galibiyet
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Çankaya Üniversitesi ile Fenerbahçe Alagöz Holding takımları, Ankara Spor Salonu'nda karşılaştı. Sarı lacivertli takımda rakibini 87-61 mağlup etti.

Bu sonuçla Fenerbahçe Alagöz Holding 7. galibiyetini elde ederken, Çankaya Üniversitesi 6. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Ankara

Hakemler: Kerem Baki, Anıl Veziroğlu, Sezer Bor

Çankaya Üniversitesi: Gülse Uğur 3, Melike Yalçınkaya 10, Melike Tuğba Oral 9, Egbo 16, Harris 18, İdil Türk 5, Nilay Aydoğan, Sena Özekli

Fenerbahçe Alagöz Holding: Olcay Çakır Turgut, Meesseman 26, McBride 19, Iagupova 10, Stokes 2, Şerife Alperi Onar 19, Merve Aydın 8, Elif İstanbulluoğlu, Selin Rachel Gül 3, İdil Saçalır, İrem Erdik

1. Periyot: 21-24

Devre: 37-45

3. Periyot: 50-65

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