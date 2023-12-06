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Spor

Fenerbahçe'den farklı galibiyet!

FIBA Avrupa Ligi A Grubu'nda Fenerbahçe Alagöz Holding, konuk olduğu Valencia Basket'i 88-64 yendi.

AA6 Aralık 2023 Çarşamba 01:02 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den farklı galibiyet!
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Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi A Grubu 8. hafta maçında İspanya temsilcisi Valencia Basket'i deplasmanda 88-64 mağlup etti.

Pabellon Municipal Fuente de San Luis'te oynanan maçın ilk çeyreğine 25-10 önde giren sarı-lacivertli ekip devre arasına da 47-26 üstünlükle gitti.

İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan ve son çeyreğe 69-49 önde giren Fenerbahçe Alagöz Holding, salondan 88-64 galip ayrıldı.

Bu sonuçla sarı-lacivertliler, grupta oynadığı 8 maçın tamamını kazanarak namağlup liderliğini sürdürdü.

  • Fenerbahçe Alagöz Holding
  • Valencia Basket
  • FIBA Avrupa Ligi A Grubu

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