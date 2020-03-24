Fenerbahçe'den Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı

24 Mart 2020 Salı 00:07 - Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 00:07

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in (Kovid-19) Yeni Tip Koronavirüse yakalanmasının ardından geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Sarı - lacivertli kulübün resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Galatasaray Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor, kendisinden iyi haberler duymayı temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe ile birlikte, Süper Lig kulüpleri, futbolcular ve ünlü isimler de Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerinde bulundu.