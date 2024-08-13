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Spor

Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu açıklaması: Kötü haberi duyurdular

Fenerbahçe, arka adalesindeki gerilme nedeniyle Ferdi Kadıoğlu'nun Lille maçı kadrosundan çıkartıldığını açıkladı.

13 Ağustos 2024 Salı 18:58 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu açıklaması: Kötü haberi duyurdular
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Fenerbahçe, arka adalesindeki gerilme nedeniyle Ferdi Kadıoğlu'nun Lille maçı kadrosundan çıkartıldığını açıkladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbol A Takımımızın Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turunda oynayacağı Lille maçı öncesi oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu, arka adale gerilmesi nedeni ile maç kadrosundan çıkarılmıştır. Adana Demirspor maçında oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz iki günü rejenerasyon çalışması ile geçirmiş ancak bugün yapılan antrenmanda ağrının devam etmesi üzerine kadroda olmaması uygun görülmüştür. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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