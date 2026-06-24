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Spor

Fenerbahçe'den fikstür için TFF'ye telefon! ''Mağduriyet yaşanmasın''

Fenerbahçe, geçmiş yıllarda yaşanan fikstür mağduriyetinin bu yıl yaşanmaması için TFF ile telefon görüşmesi yaptı.

IHA24 Haziran 2026 Çarşamba 16:41 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den fikstür için TFF'ye telefon! ''Mağduriyet yaşanmasın''
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig fikstürü konusunda geçmiş yıllarda yaşanan mağduriyetin bu yıl yaşanmaması adına TFF ile telefon görüşmesi yaptı.

Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çağlar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkili profesyonelleri ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün hassasiyetlerini dile getirildiği, konuyu dikkatle takip ettiklerini ve geçmiş yıllarda Fenerbahçe'nin yaşadığı mağduriyetin bu yıl yaşanmasına izin verilmeyeceği TFF yetkililerine aktarıldı.

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