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Spor

Fenerbahçe'den Filip Kostic kararı! Resmen harekete geçildi

Fenerbahçe'nin sezon başında Juventus'tan kiraladığı Sırp sol bek Filip Kostic için karar verildi. Buna göre sarı lacivertli ekip, oyuncunun bonservisini almak için harekete geçti İşte ayrıntılar...

Haber Merkezi8 Mart 2025 Cumartesi 10:01 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den Filip Kostic kararı! Resmen harekete geçildi
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Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz transfer döneminde Juventus'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Filip Kostic, son haftalarda yükselen form grafiğiyle dikkat çekiyor.

Sarı lacivertli takımda bu sezon 25 maça çıkan ve 2 gol, 6 asistlik performans sergileyen Kostic, teknik direktör Jose Mourinho'nun da gözdeleri arasına girdi.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Portekizli teknik adamın takdir ettiği Sırp sol bek için Fenerbahçe yönetimi de harekete geçti.

Sarı lacivertlilerin, sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan Kostic'i takımda tutmak için Juventus'a yeni bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

Haber detayında, yönetimin 32 yaşındaki oyuncunun bonservisini almak istediği ve Filip Kostic'e de 2+1 yıllık sözleşme teklif edeceği belirtildi.

Kostic'in 6 milyon Euro'luk bir satın alma opsiyonu bulunuyor.

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