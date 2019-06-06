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Fenerbahçe'den Filipe Luis atağı

İsmail Köybaşı ile vedalaşan Fenerbahçe, Hasan Ali’ye de West Ham’ın talip olmasından sonra sol bek arayışlarını hızlandırdı. Sarı-Kanarya gündemine Atletico Madrid ile sözleşme uzatmayan Filipe Luis’i aldı.

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KADROYU sil baştan yenilemeye hazırlanan Fenerbahçe, savunmanın soluna takviye yapmak için kolları sıvadı… İsmail Köybaşı’nın sözleşmesini uzatmayan Sarı-Lacivertliler, Hasan Ali’ye de West Ham’ın talip olmasının ardından sol bek arayışlarını sıklaştırdı. FFP nedeniyle bonservisi elinde olan isimlere yönelmek zorunda kalan Fenerbahçe’nin bu bölge için ilk olarak gündemine Atletico Madrid’e veda eden Filipe Luis geldi…
 
BİZE ÇOK ŞEY KATAR
 
İSPANYOL ekibinin yaşı nedeniyle yollarını ayırmaya karar verdiği Brezilyalı oyuncu bonservisini de eline alacak… İtalya ve İspanya’nın yanı sıra ülkesi Brezilya’dan da talipleri olan 33 yaşındaki sol bekin menajeri ile önümüzdeki günlerde irtibata geçilecek. Teknik Direktör Ersun Yanal’ın “Tecrübesi ve kalitesi ile bize çok şey katar” demesinin ardından ilk sıraya yazılan Sambacıya diğer takımların veremeyeceği bir ücret önerilerek transfer bitirilmeye çalışılacak.
 
Güneş

Sürat teknesinin muhabirleri taşıyan tekneye çarpma anları ortaya çıktı

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