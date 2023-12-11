Fenerbahçe'den fırsat transferi! Suudi Arabistan'ın yıldızı yolda

Fenerbahçe ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Hücum bölgesine takviye yapmak isteyen ve kanat forvet arayışları sürdüren sarı lacivertliler, Suudi Arabistan Ligi'ne yöneldi. Al Ittıhad'ın sezon başında Celtic'ten kadrosuna kattığı Jota, Fenerbahçe'nin radarına girdi.

Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Ittihad sezon başında, Celtic forması giyen Jota'yı yaklaşık 30 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer etmişti. Taraftarlar bu transfere süperstar gözüyle bakmadı ve takımda daha üst düzey yıldızları görmek istediklerini dile getirdiler. Yönetim ise hem taraftarın tepkisi hem de yabancı kontenjanından dolayı 24 yaşındaki oyuncuyu kadro dışı bırakmıştı.

FENERBAHÇE, JOTA İÇİN DEVREDE

Fenerbahçe yönetimi ise Jota'nın fırsat transferi olduğunu düşünerek kollarını sıvadı. Sarı lacivertliler, Suudi ekibinin kadro dışı bıraktığı Portekizli futbolcu için devreye girdi. Arap basını, Fenerbahçe'nin devre arasında Al Ittihad'ın kapısını çalacağını aktardı.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon Al Ittihad formasıyla kadro dışı kalana kadarki süreçte 9 maça çıkan Jota, bu karşılaşmalarda ağları 2 kez havalandırdı ve bu istatistiklerle beklentilerin altında kaldı.

Star Gazetesi