İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9991
  • EURO
    7,6134
  • ALTIN
    383.632
  • BIST100
    99547.2
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'den flaş Hasan Ali Kaldırım kararı
Spor

Fenerbahçe'den flaş Hasan Ali Kaldırım kararı

Fenerbahçe'de uzun süredir kanayan yarası olan sol bek konusu transfer gündeminin önemli bir maddesini oluşturuyor. Sarı lacivertli kulüple sezon sonunda sözleşmesi bitecek Hasan Ali Kaldırım'a öncelik tanınacak.

12 Mayıs 2020 Salı 16:11 - Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 16:11
ABONE OL

Transfer çalışmalarını başlatan Fenerbahçe’de sol bek konusu gündemin önemli bir maddesini oluşturuyor. Takımın en acil transfer bölgesi olan sol bekte sözleşmesi bitecek Hasan Ali Kaldırım'a öncelik tanınacak.

2 OYUNCU İSTENİYOR

Her durumda sol bekte 2 oyuncu isteniyor. Bu nedenle Hasan Ali ile yeni sözleşme yapılsa da bir isim daha gelecek. Ancak şu anda Başkan Ali Koç ve yöneticiler, Caner Erkin ya da başka bir oyuncu yerine önce tecrübeli futbolcuyla görüşmek istiyor. 2012’den beri takımda olan ve kaptanlık yapan Hasan Ali’ye vefasızlık yapmak istemeyen Fenerbahçe yönetimi, diğer planlarını daha sonra harekete geçirecek. Ancak öncelik saygıdan dolayı Hasan Ali Kaldırım’a verilecek.

Milliyet

Fildişi Sahili ve Liberya'dan getirilene vatandaşlar karantina sürelerini geçirecekleri yurda yerleştirildi

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.