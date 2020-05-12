12 Mayıs 2020 Salı 16:11 - Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 16:11

Transfer çalışmalarını başlatan Fenerbahçe’de sol bek konusu gündemin önemli bir maddesini oluşturuyor. Takımın en acil transfer bölgesi olan sol bekte sözleşmesi bitecek Hasan Ali Kaldırım'a öncelik tanınacak.

2 OYUNCU İSTENİYOR



Her durumda sol bekte 2 oyuncu isteniyor. Bu nedenle Hasan Ali ile yeni sözleşme yapılsa da bir isim daha gelecek. Ancak şu anda Başkan Ali Koç ve yöneticiler, Caner Erkin ya da başka bir oyuncu yerine önce tecrübeli futbolcuyla görüşmek istiyor. 2012’den beri takımda olan ve kaptanlık yapan Hasan Ali’ye vefasızlık yapmak istemeyen Fenerbahçe yönetimi, diğer planlarını daha sonra harekete geçirecek. Ancak öncelik saygıdan dolayı Hasan Ali Kaldırım’a verilecek.

Milliyet