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Fenerbahçe'den flaş Mesut Özil açıklaması

Fenerbahçe, Mesut Özil'le ilgili çıkan transfer haberleri ile ilgili resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı.

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Fenerbahçe, Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'le ilgili resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı.
 
Sarı lacivertli kulüp açıklamasında şu ifadeler yer verdi:
 
Son haftalarda ve özellikle son birkaç günde artarak gündem olan Mesut Özil iddiaları hakkında, durumu açıklığa kavuşturmak adına bir bilgilendirme yapma gerekliliği doğmuştur.
 
Mesut Özil, kariyeri ve duruşuyla yurt dışında ülkemizi başarıyla temsil eden, Fenerbahçeli kimliği ile tanınan önemli bir değerdir.
 
Ancak Fenerbahçe’mizin Mesut Özil için bir girişimi bulunmamaktadır. Mevcut ekonomik şartlarda böyle bir adım atılması her iki taraf için de mümkün değildir.
 
Başkanımız Ali Koç da 20 Haziran’da düzenlenen WinWin programında konuya dair bu bağlamda açıklamalarda bulunmuş, kısa vadede bunun gerçekleşemeyeceğini vurgulamıştır.
 
Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
 

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