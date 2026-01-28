Fenerbahçe'den forvet hamlesi: Chermiti iddiası

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için bu kez sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Forvet hattına takviye yapma düşüncesi olan Fenerbahçe'nin, Rangers'ın kapısını çaldığı öne sürüldü.

Telegraph'ın haberine göre Fenerbahçe, Tunus asıllı Portekizli forvet Youssef Chermiti için Rangers'a teklif yaptı.

Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki 1.92'lik forvet için 15 milyon euro teklif ettiği, ancak Ransgers'ın bu teklifi kabul etmediği belirtildi.

Rangers'ın, Eylül ayında 8,6 milyon euro'ya Everton'dan transfer ettiği Ocak ayında satmaya sıcak bakmadığı vurgulandı.

İskoçya Ligi'nde 16 maçta toplam 787 dakika süre alan Youssef Chermiti, 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.