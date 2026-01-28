İSTANBUL 14°C / 12°C
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'den forvet hamlesi: Chermiti iddiası
Spor

Fenerbahçe'den forvet hamlesi: Chermiti iddiası

Fenerbahçe'nin, Rangers forması giyen Youssef Chermiti için 15 milyon euro teklif yaptığı iddia edildi. İskoç ekibinin, genç forveti devre arasında satmaya sıcak bakmadığı belirtildi.

HABER MERKEZİ28 Ocak 2026 Çarşamba 01:15 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den forvet hamlesi: Chermiti iddiası
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için bu kez sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Forvet hattına takviye yapma düşüncesi olan Fenerbahçe'nin, Rangers'ın kapısını çaldığı öne sürüldü.

Telegraph'ın haberine göre Fenerbahçe, Tunus asıllı Portekizli forvet Youssef Chermiti için Rangers'a teklif yaptı.

Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki 1.92'lik forvet için 15 milyon euro teklif ettiği, ancak Ransgers'ın bu teklifi kabul etmediği belirtildi.

Rangers'ın, Eylül ayında 8,6 milyon euro'ya Everton'dan transfer ettiği Ocak ayında satmaya sıcak bakmadığı vurgulandı.

İskoçya Ligi'nde 16 maçta toplam 787 dakika süre alan Youssef Chermiti, 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

