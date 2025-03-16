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Spor

Fenerbahçe'den forvet harekatı! Hedef 22'lik Kosovalı golcü Fisnik Asllani

Bir yandan ligde yoluna son sürat devam eden Fenerbahçe bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertli ekip, bonservisi Alman ekibi Hoffenheim'a ait olan Kosovalı forvet Fisnik Asllani'yi gündemine aldı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ16 Mart 2025 Pazar 12:33 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den forvet harekatı! Hedef 22'lik Kosovalı golcü Fisnik Asllani
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Cenk Tosun'la yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe, forvet hattı için sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Transfermarkt'ın haberine göre, Hoffenheim'dan kiralık olarak SV Elversberg'de forma giyen 22 yaşındaki Kosovalı golcüyle Fenerbahçe yakından ilgileniyor.

Fisnik Asllani'ye Fransa'dan Lille, Belçika'dan Anderlecht ve Portekiz'den Sporting'in de talip olduğu, bu kulüplerin genç oyuncuyu sezon sonuna kadar takip edeceği belirtiliyor.

PERFORMANSI

Sezon başında Hoffenheim'dan Bundesliga 2 ekibi SV Elversberg'e kiralanan Fisnik Asllani, 24 lig maçında 12 gol ve 5 asist kaydetti.

1,91 boyundaki forvetin piyasa değeri 3 milyon Euro olarak tahmin edilirken, Hoffenheim'la 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

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