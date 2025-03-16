Cenk Tosun'la yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe, forvet hattı için sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Transfermarkt'ın haberine göre, Hoffenheim'dan kiralık olarak SV Elversberg'de forma giyen 22 yaşındaki Kosovalı golcüyle Fenerbahçe yakından ilgileniyor.

Fisnik Asllani'ye Fransa'dan Lille, Belçika'dan Anderlecht ve Portekiz'den Sporting'in de talip olduğu, bu kulüplerin genç oyuncuyu sezon sonuna kadar takip edeceği belirtiliyor.

PERFORMANSI

Sezon başında Hoffenheim'dan Bundesliga 2 ekibi SV Elversberg'e kiralanan Fisnik Asllani, 24 lig maçında 12 gol ve 5 asist kaydetti.

1,91 boyundaki forvetin piyasa değeri 3 milyon Euro olarak tahmin edilirken, Hoffenheim'la 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.