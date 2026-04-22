  Fenerbahçe'den Galatasaray derbisi öncesi açıklama
Spor

Fenerbahçe'den Galatasaray derbisi öncesi açıklama

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi İlker Alkun Galatasaray ile oynanacak derbi maçı öncesi paylaşımda bulundu.

HABER MERKEZİ22 Nisan 2026 Çarşamba 17:45 - Güncelleme:
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi İlker Alkun, Galatasaray derbisi için bir paylaşımda bulundu.

Alkun, paylaşımında, "Bu hafta sadece bir maç yok; Fenerbahçe için kalbi atan herkesin aynı duyguda buluşacağı bir an var. Ekranlarda konuşanlar, köşelerinde yazanlar, yorum yapanlar ve bu formayı giymiş, bu arma için ter dökmüş yerli ve yabancı futbolcular... yani herkes. Farklı düşünen, farklı söyleyen, farklı konuşanlar olabilir; ama bugün hepsini bir kenara bırakıp, her platformda aynı inançta hep birlikte birleşme zamanı. Bu mücadeleye girerken beklentimiz de nettir: Sahada adil, dürüst ve tarafsız bir yönetim; VAR süreçlerinde şeffaf ve güven veren bir yaklaşım; oyunun her anında tecrübesiyle güven veren hakemler... Bu maçın kazananı adaletle belirlenmeli." dedi.

İLKER ALKUN'UN PAYLAŞIMININ TAMAMI ŞU ŞEKİLDE:

