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Spor

Fenerbahçe'den Galatasaray maçı sonrası paylaşım

Fenerbahçe, Galatasaray'ın 1-0 kazandığı Gaziantep FK maçı sonrasında sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

Haber Merkezi3 Şubat 2025 Pazartesi 23:08 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den Galatasaray maçı sonrası paylaşım
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Fenerbahçe, Galatasaray'ın 1-0 kazandığı Gaziantep FK maçı sonrasında sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe resmi X hesabından yapılan paylaşımda Galatasaray'ı etiketlenerek, "Korkmayın! utanmanızı beklemiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'nin bu paylaşımına sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Fenerbahçeli taraftarlar, Gaziantep FK maçında Galatasaray'ın attığı golde ofsayt olduğu ve Gaziantep FK'nin bir penaltısının verilmediği gerekçesiyle tepki göstermişlerdi.

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