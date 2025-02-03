Fenerbahçe'den Galatasaray maçı sonrası paylaşım

Fenerbahçe, Galatasaray'ın 1-0 kazandığı Gaziantep FK maçı sonrasında sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe resmi X hesabından yapılan paylaşımda Galatasaray'ı etiketlenerek, "Korkmayın! utanmanızı beklemiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'nin bu paylaşımına sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Fenerbahçeli taraftarlar, Gaziantep FK maçında Galatasaray'ın attığı golde ofsayt olduğu ve Gaziantep FK'nin bir penaltısının verilmediği gerekçesiyle tepki göstermişlerdi.